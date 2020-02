11° BPM deflagra “Operação Ratoeira” e detém traficantes que agiam no Residencial Parintins

Na manhã desta sexta-feira (21) Policiais militares do 11°BPM, deflagraram a Operação “Ratoeira” no município de Parintins, à 369Km de Manaus. A ação aconteceu após levantamento da Equipe de inteligência do 11°BPM, que após investigação minuciosa apresentou um Relatório ao Ministério Público, que expediu os Mandados de Busca e Apreensão.

Segundo os policiais foram cumpridos três mandados nas Ruas 41 e 45 na ocupação do Residencial “Parintins” e outro na Rua Nhamunda, Bairro Santa Rita de Cássia. Os mandados foram expedidos pela Dra. Juliana Arrais Mousinho – Juíza de Direito da 1a. Vara da Comarca de Parintins.

A ação coordenada pelo Capitão PM Ricardo Viana, Subcomandante do 11° BPM contou com o efetivo da Força Tática e do Canil Setorial com a Cão policial Ronda da raça Pastor Belga de Malinois, que encontrou os entorpecentes apreendidos.

A Operação “Ratoeira” resultou na prisão de quatro meliantes D.A.S (45), H.C.A (48), C.S.G (18), F.L.C (19) e apreendeu um menor de 16 anos, acusados de Tráfico de Drogas.

Materiais Apreendidos:

– (28) trouxinhas de Maconha;

– (04) trouxinhas de cocaína;

– (0,74 g) em uma porção de maconha;

– (0,15 g) em uma porção de cocaína;

– (01) celular Motorola de cor lilás;

– (01) celular LG de cor rosa;

– (02) celulares Samsung de cores preto e outro grafite ;

– (03) cédulas de identidade;

– (01) simulacro de arma de fogo;

– (02) brincos de cor amarelada;

– (01) cordão de cor amarelada;

– (01) cordão de cor prateado;

– (02) anéis de cor amarelada;

– (01) anel de cor prateado;

– (02) pulseiras de cor amarelada;

– (01) óculos de grau;

– (01) carteira de trabalho;

– (01) bloco de notas;

– (01) caderno de anotações;

– (01) caderno de ata;

– (01) cachimbo;

– (01) dichavador (objeto de moer entorpecentes);

– (01) balança de precisão;

– (01) molho de chaves;

– (01) recipiente de plástico;

– (01) recipiente de vidro e

– Quantia de R$ 983,00 reais em espécie.

Segundo o TC PM Corrêa Júnior, a Operação “Ratoeira” é uma ação planejada pela Polícia Militar em parceria com o Ministério Público. “As prisões e apreensões feitas durante os trabalhos de investigação da PM, em conjunto com o Ministério Público, já desarticularam vários pontos de venda de drogas no município, e as ações de combate ao tráfico continuarão nas áreas mapeadas pela mancha criminal”, afirmou o comandante.

Assessoria do 11° Batalhão Tupinambarana