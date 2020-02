11° BPM GARANTINDO A SEGURANÇA NOS EVENTOS DE CARNAVAL EM PARINTINS

As guarnições reforçaram o policiamento garantindo a segurança dos foliões presentes nos blocos em todas as regiões da cidade.



No último final de semana policiais militares do 11°BPM, garantiram a segurança dos eventos de rua promovidos pelos Blocos carnavalescos das Chaves Especial e Irreverentes do Carnailha de Parintins (distante 369Km de Manaus).

Durante as promoções dos Blocos Cruz de Malta, Invasão na Folia e o Carnaval das Crianças no Curralzinho da baixa, policiais militares intensificaram o policiamento para garantir a segurança dos foliões presentes nos blocos em todas as regiões da cidade, incluindo o centro, onde acontecem as maiores manisfestações.

O Batalhão “Tupinambarana” além do reforço de policiamento previsto nos eventos promovidos pelos blocos, já prepara um planejamento adicional em conjunto com outros órgãos do estado e prefeitura para atender a demanda do Carnailha 2020.

Segundo o Tenente-Coronel PM Corrêa Júnior comandante do 11°BPM, neste período de carnaval o Batalhão Tupinambarana irá intensificar o policiamento a pé e motorizado para garantir maior sensação de segurança a população Parintinense.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 991321537

*Acesse o Link – https://forms.gle/WWPeyY8wB1pJU7A4A e preencha o FORMULÁRIO WEB DE DENÚNCIAS em seu Smartphone. É simples, rápido e seguro!Policia Militar*

Postado por Carlos Frazão/JI