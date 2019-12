11° BPM PRENDE 4 HOMENS E 1 MENOR DE IDADE COM CARNE CLANDESTINA E POSSE DE ARMA DE FOGO EM PARINTINS

Nesta manhã de quinta-feira (25), policiais militares do 11°BPM, prenderam Murilo Souza de Souza (19), Ronaldo Pinto Belém (23), Juliano Vasconcelos Souza (21), Adervan Campos Pimenta (26), e apreendeu um menor de idade (17), com carne clandestina e posse de arma de fogo, fato ocorrido na rua 8 do bairro União, zona oeste do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

Segundo os policiais militares das guarnições 1116, 0609 e 0669, foram acionados pela central de operações do 11°BPM, para averiguar denúncia de carne clandestina e posse de arma de fogo. De imediato as guarnições deslocaram-se até o local informado, onde foi constatado a denúncia.

Os suspeitos ao serem indagados sobre a procedência do material apreendido não disseram nada. Diante dos fatos os acusados foram apresentados na 3° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), junto com o material apreendido para a realização dos procedimentos cabíveis.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 9913215371

Acesse o Link – https://forms.gle/WWPeyY8wB1pJU7A4A e preencha o FORMULÁRIO WEB DE DENÚNCIAS em seu Smartphone. É simples, rápido e seguro!Policia Militar