13 pacientes com Covid-19 são removidos de Parintins para Natal-RN

Treze parintinenses foram removidos na tarde desta segunda-feira (25) para o Hospital Universitário de Natal, Rio Grande do Norte. A operação de remoção do Hospital Jofre Cohen até o Aeroporto de Parintins contou com dois ônibus e ambulâncias da Prefeitura de Parintins. Os pacientes têm risco intermediário, com condições de transporte utilizando oxigênio. A aeronave com os pacientes chegaram a Natal durante a noite.

Segundo a médica Raysa Paulain, a ação foi de extrema importância, na medida em que o Estado que irá receber os pacientes, não sobrecarregando com ocorrências de pneumonias virais. “Isso melhora o ambiente hospitalar em Parintins no que se refere à desocupação de leitos. É bom também para o paciente que está sendo encaminhado, pois ele terá atenção plena em uma cidade em que os casos ainda estão controlados. Sem dúvida, também poderemos dar uma atenção reforçada as pacientes mais graves”, destacou.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, os pacientes terão toda a estrutura para atendimento, reforçando atenção das políticas de saúde pública com relação à pandemia. “Esta remoção conta com o apoio do Governo do Estado para garantir o melhor atendimento. Estamos atuando desta forma para que o paciente seja o maior beneficiado em todas as ações que a Prefeitura está realizando com acompanhamento do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros”, ressaltou.

PACIENTES REMOVIDOS:

MARIA IVANETE PABLO LUIZ CARLOS AUGUSTO URISON DE JESUS WALDSON CORREA MESSIAS DA SILVA MARINILSON DO AMARAL FRANCIRLEY DOS SANTOS ARINEIDE DOS SANTOS ALCIONE DOS REIS ELIAS FERREIRA ANA ALBERTA JOCIVALDO DOS SANTOS

SECOM

Fotos: Márcio Costa