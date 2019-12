150 mães recebem Kits bebê da Prefeitura de Parintins

O evento foi comandado pelo prefeito Bi Garcia, primeira dama Mayra Dias, vice-prefeito Tony Medeiros e também contou com palestras de orientação sobre maternidade com profissionais da saúde. “Nós estamos fechando o ano com essa ação, 680 kits bebê entregues. Nossa preocupação vai além de cuidar de obras. Nossa preocupação também é com o parintinense do futuro. Queremos dar condições para as mães cuidarem do seu bebê em um dos momentos mais delicados da sua vida. Nós nos preocupamos com isso, isso é administrar respeitando principalmente os mais humildes”, afirma Bi Garcia.

Carrinhos de bebê, bolsas, lençóis, banheiras, broches, sabonetes e outros itens foram entregues na manhã desta quarta- feira (17), no Centro do Idoso Pastor Lessa. Os itens compõem o kit bebê, uma das ações do programa Desenvolvimento Saudável, que nessa ação beneficiou cerca de 150 mães com objetivo de dar mais comodidade e segurança depois do nascimento da criança.

A dona de casa Sahra Negreiros, de 19 anos, aguarda o segundo filho e foi uma das contempladas com a ação. “Essa ação da Prefeitura é muito boa. Realmente tem mães que não tem condições de comprar uma mamadeira, e hoje vão ter oportunidade de ganhar um kit com banheira, fraudas e muito mais coisas. Eu estou muito feliz com isso, não só eu, mas também outras mães”, disse.

O programa Desenvolvimento saudável é realizado pela Prefeitura de Parintins por meio Secretaria de Assistência Social Habitação e trabalho (Semasth) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que realiza o acompanhamento das mães durante e depois da gravidez.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas