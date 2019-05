16 jogos abrem disputa escolar no ginásio Elias Assayag, em Parintins

Grandes jogos recheados de gols. Assim foi marcado o primeiro dia de disputa da seletiva escolar que reúne atletas da rede estadual e municipal de ensino nas modalidades coletivas em Parintins (369km de Manaus). A competição estudantil que vale uma vaga no Polo III movimentou o ginásio Elias Assayag nessa segunda-feira, 20, com 16 jogos de futsal no naipe masculino e feminino.

Diferente dos anos anteriores, as escolas do municipio participam de forma intensa na seletiva local de 2019. “É com muita alegria que comemoramos a participação das escolas do município, principalmente da zona rural, com as escolas Tsukasa e Luiz Gonzaga na seletiva. Estamos na torcida para que elas se destaquem e se classifiquem para representar Parintins no Polo III, a exemplo do voleibol infantil da escola municipal Irmã Cristine em 2018”, comemora o coordenador de esporte e lazer da Semjuv, Jamil Medeiros.

Resultado dos jogos de segunda-feira, 20.

Inf. fem – Charles Garcia 02 x 03 Tsukasa

Inf. fem – Ceti 00 x 01 Geny Bentes

Inf. masc – Lila Maia 02 x 03 Carmo

Inf. masc – Aderson 01 x 04 Luz do Saber

Inf. masc – Tsukasa 04 x 03 Geny Bentes

Inf. masc – Ceti 05 x 01 Luiz Gonzaga

Juv. fem – Bosco 01 x 07 GM3

Juv. fem – Ceti 01 x 02 Dom Gino

Juv. fem – Ifam 04 x 01 Luiz Gonzaga

Juv. fem – Brandão 03 x 01 Tsukasa

Juv. masc – Luz do Saber 01 x 04 Ceti

Juv. masc – Tsukasa 01 x 06 GM3

Juv. masc – Carmo 05 x 01 Ifam

Juv. masc – Charles Garcia 00 x 11 Bosco

Juv. masc – Luiz Gonzaga 02 x 03 Lila Maia

Juv. masc – Aderson 02 x 05 Geny Bentes

Nesta terça-feira, 21, em decorrência da aplicação das provas da Olimpíada Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), os jogos foram suspensos e somente uma partida será realizada às 17h no ginásio Elias Assayag, handebol infantil entre Carmo e Luz do Saber.

Com apoio da Prefeitura de Parintins através da Semjuv, os jogos locais é promovido pelo Governo do Estado através da Seduc e serve de classificatória para Seletiva do Pólo III que mais uma vez acontece em Parintins no período de 01 a 06 de junho.

Kedson Silva-JI