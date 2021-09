1ª Open Terra Santa de Jiu-Jitsu

A Academia Parintins Jiu-Jitsu comandada pelos Professores João Lúcio Borges , Jenner Borges e Alciandro Tavares, viajou esse fim de semana para a cidade de Terra Santa no Estado do Pará para competir no 1 Open Terra Santa de Jiu-Jitsu.

A delegação viajou com 15 atletas sendo 13 Campeões, 1 vice e um 1 terceiro colocado.

E Destaque para o Atleta Jenner Borges que foi Campeão da Categoria Absoluto Faixa Preta, onde fez 3 lutas finalizando as duas primeiras e fazendo uma final eletrizante com o multicampeão Verinaldo Pedroso de Santarém Estado do Pará.

“Primeiramente agradecer a Deus por um resultado positivo e a todos os envolvidos para o tal resultado”, disse o campeão Jenner Borges.

Assessoria de Imprensa da Academia

Publicado por Carlos Frazão/JI