30 equipes confirmam participação na VI edição da Copa Santa Clara de Empresas

-Fábrica de Gelo Idemar – Mercantil C&D

– Cemopar

– Comercial San Diego

– Seduc

– M Barros-Ref. & Serviços

– Casa Sony

– Navio Parintins

– Cristo Vive

– Ferragens União

– Paraná do Meio São José

– Malharia Santos

– Amsterdam

– Mercadinho Siridó

– Malharia Coimbra

– Mix Serviços

– Setor de Obras

– Super Brasileiro Itaúna

– Sory Frutaria Bajanga

– Malharia Rosa de Saron

– Água Cristalina

– Castelo da Informática

– Moto Táxi

– Solar One

– Ferragens Menina

– Serralheria Arte e Ferro

– Casa Lima

– Estaleiro do Eraldo

– Hortfrut Mil Frutas

– Quase Tudo

As inscrições vão até o dia 18 de julho e até o momento 30 empresas confirmarão participação na maior disputa empresarial do Baixo Amazonas, a Copa Santa Clara de Futebol das Empresas. A competição é idealizada pelos desportistas Hemerson Toya e Josafá Guimarães o Balaio, com jogos nos finais de semana na Arena Joca (antigo campo do matadouro) no bairro Santa Clara.

De acordo com um dos coordenadores do evento esportivo, Hemerson Toya, a competição inicia no dia 28 de julho com o torneio de apresentação das equipes e a expectativa é que 32 empresas participem da competição em 2019 e duas vagas estão em abertas. Interessados em participar ou obter informação é só ligar para o número de telefone (92) 99441-9190 (Hemerson Toya).

Hemerson convida os responsavéis das equipes para uma importante reunião no dia 18 de julho em sua residência na Rua 02 do bairro Paulo Corrêa, N° 3648, próximo ao posto de saúde Galiane e o Posto Policial.

Encontro esse, que será entregue o regulamento da disputa 2019, o recibo do pagamento das inscrições, realização do sorteio das chaves.

Visando o início da competição, a Prefeitura Municipal de Parintins através da Semosp vem trabalhando no campo para dar mais segurança e melhor comodidade aos atletas e aos torcedores.

Kedson Silva – JI