300 famílias são beneficiadas com entrega de cestas básicas

Através do Programa de Benefícios Eventuais, a Prefeitura de Parintins realizou neste sábado (30) a entrega de 300 cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social. A solenidade foi comandada pelo prefeito Bi Garcia e contou com a presença de vereadores e secretários municipais.

O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) e atende famílias de baixa renda beneficiadas pelo plantão social do Município.

O senhor Pedro Moraes, um dos beneficiados com as cestas básicas, avalia de forma positiva a ação desenvolvida pela Prefeitura e salienta que o benefício lhe ajudará significativamente. “A cesta básica vai me ajudar grandemente porque veio na hora certa. No momento não estou aposentado ainda. Trabalho com a venda de bombons e hoje eu preciso muito. Tenho cinco netos comigo”, frisa.

Moradora da ocupação no Pascoal Allagio, Valdenora Teixeira destaca o trabalho desenvolvido pela Prefeitura através da Semasth. De acordo com ela, o benefício chega em momento oportuno. “Essa ação ajuda muitas pessoas que estão precisando mesmo. O prefeito olha por nós com carinho e atenção”, completa.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, além da doação de alimentos para as famílias de baixa renda, a Prefeitura fortalecerá a qualificação profissional dos beneficiados em parcerias firmadas junto a outros órgãos. “Nós temos uma secretaria que funciona e hoje essas 300 famílias recebem as cestas básicas para o seu mantimento. Em seguida elas vão entrar no curso de profissionalização em parceria com o Senai, Senac, Cetam e Centro de Costura Dona Cota. Um exemplo é o curso profissionalizante de pedreiro que vamos criar junto com o Senai”, detalha o prefeito Bi Garcia.

Novos investimentos

Durante a solenidade de entrega de cestas básicas, o prefeito Bi Garcia também anunciou novos investimentos. Dentre eles, Garcia assegurou a construção de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) no Parananema para atender dependentes químicos, além da construção de uma feira com 20 boxes no Bairro da União.

SECOM