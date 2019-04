32 jovens na seletiva final para compor seleção parintinense sub-17

Cerca de 120 atletas da zona urbana e das comunidades rurais de Vila Amazônia, Zé Açú, Mato Grosso, Caburi, Mocambo, além das anexas a cidade (Macurany, Aninga e Pararananema) participaram no final de semana da peneira da Escolinha Show de Bola para formação do selecionado parintinense para a disputa da III Copa Oeste Sub-17 que será realizada na cidade de Monte Alegre no estado do Pará de 11 a 21 de julho.

Acompanhado de RonnieFranco, Beto Pupunha divulgou nesta quarta-feira, 24, no programa de TV Agora Parintins apresentado pelo jornalista Tadeu de Souza, o nome dos 32 selecionados. “Parabéns aos que passaram na peneira, e os que não passaram, ano que vem tem mais. Não desanimem, pois nunca devemos desistir dos nossos sonhos.

Selecionamos 32 atletas que ao longo dos treinos técnico, tático e preparação física realizaremos outra peneira dentro dos selecionados, para permanecer com os 22 atletas que irão fazer parte do nosso elenco que disputará a copa”, informa Beto.

Nome dos selecionados:

1- Paulo Rodrigo dos Reis Cunha

2- Gabriel Souza Melo

3- Matheus Neto de Sousa Coelho

4- Gustavo Batista Pereira

5- Diego da Silva Venâncio

6- Oldenilson Tavares de Lima Filho

7- Flavio Gabriel Rosas Costa

8- Daniel Silva Souza

9- Geandro Silva e Silva

10- Adriano Silva da Silva Filho

11- Welinton Mendonça Silva

12- Rodrigo Franco de Sousa

13- Alexandre Maia Ferreira

14- Rafael Pimentel da Silva

15- Vitor Mendonça Portilho

16- Antonio yago Lima Santos

17- Erirlan Souza dos Santos

18- Adriel Verón Leal de Sousa

19- Jonilson Ribeiro

20- Rondrei Teixeira dos Reis

21- Luiz Rogério Nogueira Pinheiro

22- Willian Alfaia Vasconcelos

23- Keison Siqueira Garcia

24- Bruno Daniel Malicio de Souza

25- Robert Machado de Oliveira

26- Andrey Mendonça de Sousa

27- Marcos Batalha

28- Willian Rodrigues doa Santos

29- Leonardo Gabriel Silva e Silva

30- Edson Brendo Batista Carvalho

31- Irael Abecassis Bentes

32- Vinicius Reis Da Silva

A Comissão Técnica da seleção é composta por:

– Beto Pupunha

– Michell Parintins

– Luciana Rodrigues

– Jeferson Pontes

– Batata

– Ronnie Franco

– Salomão Souza

– Dr. Adelson Sarraff

A apresentação dos selecionados a imprensa e a população parintinense acontece às 8h de sexta-feira, 26 de Abril, no Estádio Tupy Cantanhede. “Nossos agradecimentos a parceria firmada junto a Prefeitura de Parintins em nome do prefeito Bi Garcia, a SEMJUV através dos coordenadores: Valdete Prestes, Jamil Medeiros e Tristão Cruz, além do programa Agora Parintins com Tadeu de Sousa”, conclui o diretor da escolinha Show de Bola.

Kedson Silva/JI