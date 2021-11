35ª Expopin abre inscrições para premiar melhor farinha, vaca leiteira, queijos e doce de leite

A programação da 35ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin) terá acirrada competição com a realização dos Concursos de Farinha, de Doce de Leite, de Queijo Manteiga, Queijo Coalho e Torneio Leiteiro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no escritório da Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza, de 08 de novembro ao dia 01 de dezembro.

Os melhores produtos derivados do leite e da mandioca vão receber premiações em dinheiro na 35ª Expopin realizada com patrocínio do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Parintins. Conforme os regulamentos de cada concurso disponíveis no escritório da APP, os concorrentes devem entregar amostras dos produtos, para análise de qualidade e classificação dos vencedores do 1º ao 3º lugar.

O presidente da Associação dos Pecuaristas de Parintins, Telo Pinto, destaca a importância das competições. “Promover esses concursos é estimular nossos produtores e a gente busca cada vez mais incentivar o crescimento agropecuário. Será uma grande feira de demonstração de tecnologias e de gastronomia, para oferecer oportunidades aos nossos produtores a produzir com qualidade”, ressalta.

Premiações

O Concurso do Melhor Doce de Leite, no dia 01 de dezembro, concederá as premiações de R$ 500,00 ao 1° lugar, o 2º lugar R$ 300,00 e o 3º lugar 100,00. A escolha dos melhores queijos produzidos em Parintins, Manteiga e Coalho, no dia 02 de dezembro, consagrará os vencedores, em cada categoria, com: 1º lugar – R$ 500,00 e 2º lugar – R$ 300,00.

O Concurso Leiteiro movimentará o parque de exposição, com duas ordenhas das vacas por dia, de 01 a 03 de dezembro, com R$ 3 mil para o campeão, R$ 2 mil ao 2º lugar e R$ 1 mil ao 3º lugar. Já o Concurso da Melhor Farinha de Mandioca, no dia 03 de dezembro, renderá R$ 1 mil para o produtor campeão, R$ 500,00 ao 2º lugar e R$ 200,00 ao 3º lugar.

Texto e fotos: Assessoria