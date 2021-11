35ª Expopin é aberta oficialmente com cavalgada nas ruas e grande movimento no parque de exposição

Cerca de 500 pessoas desfilaram em cavalos, acompanhadas por tratores, carros e motos, pelas ruas da cidade, para anunciar o início da 35ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin), na manhã deste domingo (28/11). O maior evento agropecuário da região foi declarado aberto pelo presidente da Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), Telo Pinto, no palco do Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza, com a presença de autoridades municipais e estaduais.

O secretário de Estado de Produção Rural, Petrúcio Magalhães Júnior, representou o governador do Amazonas, Wilson Lima, no primeiro dia da feira agropecuária de Parintins. A cavalgada seguiu até a Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, para as bênçãos à 35ª Expopin feita pelo padre Dorival Nascimento. O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Valdenor Cardoso, participou da cerimônia de abertura da feira agropecuária.

O prefeito Bi Garcia, junto com a primeira-dama, Mayra Dias, esteve na solenidade. O primeiro dia de programação noturna também conta com bolão de Prova do Laço, visita do público na exposição de animais bovinos nos currais, grande movimento da população nos stands de vendas em geral, apresentação das 19 candidatas do concurso Garota Expopin e atrações musicais. A entrada de pessoas no parque de exposições só é permitida mediante a apresentação de carteira de vacinação contra a Covid-19.

Assessoria

Fotos: Arleison Cruz