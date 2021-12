35ª Expopin escolhe melhores queijo coalho e manteiga

O concurso para a escolha do melhor queijo coalho e queijo manteiga foi realizado pela Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), na manhã desta quinta-feira (02/12). A competição dos produtos lácteos, em duas categorias, aconteceu no Tatersal Wilmar Viana dentro da programação da 35ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin).

Organizado pela zootecnista Kaila Cerdeira e pela engenheira agrônoma Wanderleia Ribeiro, ambas da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), o concurso contou com a participação de 11 inscritos. Cinco concorreram ao melhor queijo manteiga e seis ao melhor queijo coalho. As premiações às categorias são: 1° lugar R$ 500,00 e 2° lugar R$ 300,00.

A engenheira agrônoma Wanderléia Ribeiro, membro da coordenação do concurso, destacou a qualificação dos jurados convidados para a escolha dos melhores produtos nas respectivas categorias. “A avaliação é muito positiva. A comissão se empenhou bastante na divulgação e tivemos um resultado esperado: um número relevante de concorrentes. Chamamos um júri da área de tecnologia de alimentos, professores universitários de ciências agrárias e produtor com experiência na área. Daqui surgiram muitas sugestões para chamar esses produtores de queijo, fazer um nivelamento menor e melhorar ainda mais a qualidade do produto”, explica.



Augusto Omena, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas (CRMV-AM), aconselhou aos participantes que tiverem notas baixas a procurarem assistência do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência de Defesa Agropecuária Florestal do Amazonas (Adaf) e Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) saberem onde podem melhorar os produtos.

“Assim, todos ganham, como a sociedade, o próprio produtor. E a venda acontece com mais facilidade”, comentou o médico veterinário do Idam, com uma ótima avaliação do concurso. Para a professora do curso de Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Dr. Soraya Farias, presente na mesa julgadora, o concurso foi um sucesso e, apesar de bastante concorrido, tem o favorito, por ter atendido os padrões técnicos.

O resultado será anunciado juntamente com os de outros concursos da 35ª Expopin, no palco do Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza, no dia 5 de dezembro, às 17h. Os vencedores receberão premiação em dinheiro do primeiro ao segundo lugar em cada categoria e troféus que foram confeccionados pelo Sebrae-Amazonas.

Texto: Pablo Luz

Fotos: Arleison Cruz