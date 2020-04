Associação dos Artistas Plásticos de Parintins vai realizar o 1º LEILÃO VIRTUAL DE ARTE

O objetivo central do Leilão é mostrar os trabalhos desses artistas que continuam em plena atividade, mesmo neste momento em que as ações externas estão paralisadas devido a pandemia.

A PALAVRA DO CURADOR – APRESENTAÇÃO QUE OFICIALIZA A REALIZAÇÃO DO PROJETO

Nos últimos dias, todas as pessoas do planeta Terra têm acordado com a sensação estranha de incerteza e mal-estar, porque se reconhecem definitivamente assustadas e impelidas a aceitar o fato de estarmos em ampla medida impotentes em face ao megaevento da pandemia SARS-coV-2. Tanto porque as noites e os dias parecem intermináveis. O drástico cenário levará a possível suspensão do Festival Folclórico de Parintins, um evento responsável pelo emprego direto e indireto de artistas locais. Sendo assim, a AAPP planejou uma iniciativa solidaria que vai além dos benefícios diretos concedidos pelo Governo Federal. Sobretudo por levar em conta a dignidade e o valor das obras idealizadas e confeccionadas por nossos artistas nas mais diversas expressões.

Como Curador titular voluntario da AAPP, eu Prof. Dr. Gerson André Albuquerque Ferreira, lotado no quadro permanente da UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS tenho a honra de oficializar a realização do I Leilão Virtual de Arte, cujas belíssimas obras e criativos trabalhos dos artistas de Parintins serão expostas em uma Galeria Virtual que será montada com finalidade de comercialização das obras. Trabalhos estes que correspondem aos diversos segmentos da arte de Parintins.

O objetivo central do Leilão é mostrar os trabalhos desses artistas que continuam em plena atividade, mesmo neste momento em que as ações externas estão paralisadas devido a pandemia. O projeto leva em conta os esforços, limitações e demandas urgentes do poder público municipal por meio da Secretaria de Turismo e Cultura de Parintins que hoje se detém com um direcionamento a vidas humanas, um fato plenamente justificado.

Diante do exposto, convido a todos os apreciadores de trabalhos artísticos que participem do leilão, se possível, adquirindo obras para suavizar a vida diante da crise econômica, de saúde pública e especialmente existencial que tem se agravado.

As pessoas que adquirirem uma ou mais obras encontrarão nelas um efeito lenitivo necessário para a superação desse momento difícil. Além disso, contribuirão com uma iniciativa séria que irá direcionar o recurso obtido, a todos

os artistas participantes, a fim de incrementar com responsabilidade uma renda extra para suprir urgências e demandas práticas destes artistas que contribuíram para levar, com maestria, o nome de Parintins a todo o planeta.

Para marcar a seriedade do evento, destaco a criação histórica da Associação

dos Artistas Plásticos de Parintins, no dia 22 de setembro do ano de 1980 (data

oficial), por iniciativa de um grupo de artistas plásticos, que sentiram a necessidade de se organizarem como uma entidade amparada pela lei, e assim lutar com reconhecimento legal pelos interesses do bem-comum, por meio de ações de interesses da classe, junto aos órgãos competentes.

A Associação dos Artistas Plásticos de Parintins – AAPP é uma Sociedade Civil, sem fins lucrativos e foi Legalmente Oficializada quando da publicação do seu Estatuto no Diário Oficial da União, datada no dia 1º de fevereiro de 1994, passando, a partir daí, a constituir-se de fato e de direito.

A referida associação, pela sua importância no campo sócio cultural e pelas ações de interesse da comunidade parintinense, foi reconhecida pelo Poder Público Municipal, e declarada como uma entidade de utilidade pública, por meio da Lei Municipal nº 002/2000, aprovada pela Câmara Municipal de Parintins e sancionada pelo Chefe do Executivo Municipal, no dia 04 de abril do ano de 2000.

Como Curador, considero legitima a ação da AAPP e aproveito para convidar todas as pessoas que cultivam um olhar estético e que modestamente dispõe em seus orçamentos um investimento simbólico a parte, em obras artísticas que por sua natureza são capazes de suavizar as frias paredes de concreto. Elas passam a adquirir um toque de beleza e criatividade por meio das mãos e inteligência de nossos artistas. Estamos todos juntos e na esperança de que dias melhores virão, na certeza de que a arte sempre será uma boa companhia.

É importante ressaltar, mais uma vez, que o recurso obtidos da venda das obras expostas, serão distribuídos entre todos os participantes que profissionalmente desenvolvem seu trabalho e que muito contribuem para o desenvolvimento sociocultural desta cidade.

Parintins, 19 de abril de 2020.

Prof. Dr. Gerson André Albuquerque Ferreira

AAPP Parintins

