3º Festival de Cinema Focaliza Parintins (Fopin) inicia segunda-feira (29)

Durante os dias 29 de novembro a 1º de dezembro, o curso de Comunicação Social – Jornalismo da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), campus Parintins, realiza o 3º Festival de Cinema Focaliza Parintins (Fopin). De forma virtual, o evento reúne estudantes, professores e amantes da sétima arte para estimular a produção audiovisual na região. São três dias de discussões, troca de conhecimentos e premiações para obras de curtas-metragens.

No primeiro dia do evento, 29 de novembro, às 14 horas, ocorre a palestra “Produção de Documentários para TCC”, com mediação dos jornalistas Rodrigo Lago e Taíssa Guerreiro. A dupla é graduada na Ufam Parintins e a palestra será sobre produção de documentário para Trabalho de Conclusão de Curso.

No dia seguinte, 30 de novembro, às 14 horas, está marcada a oficina “Edição de Vídeo com o Celular”, ministrada pelo acadêmico de Comunicação Social – Jornalismo Pablo Luz. O objetivo é ajudar os estudantes com noções básicas de montagem de produções audiovisuais com o aparelho celular. Os participantes devem utilizar o aplicativo InShot, disponível para os sistemas iOS e Android.

O vice-coordenador do 3º Fopin, professor Rodrigo Marcelo, enfatiza que as discussões nos dois primeiros dias têm como objetivo fomentar a produção de obras audiovisuais na região. “A nossa intenção é estimular cada vez mais a discussão em torno dessas produções e instigar a participação de toda a comunidade, acadêmica e geral”, ressalta.

No dia 1º de dezembro, às 18 horas, os cinéfilos participam da Cerimônia de Premiação do Fopin, para conhecerem os vencedores do Prêmio Pacu de Audiovisual 2021 e do Concurso de Cosplay do evento. A programação conta ainda com apresentações culturais, com a participação de talentos do curso de Comunicação Social – Jornalismo da Ufam Parintins.

Para a estudante Poliana Rodrigues, uma das apresentadoras da cerimônia, a expectativa para o evento é a melhor possível. “É uma alegria muito grande fazer parte da equipe do Fopin este ano, um espaço dedicado não apenas aos estudantes, mas também a todos aqueles que são apaixonados pelo cinema. De 2019 até aqui, o Fopin ganhou uma enorme notoriedade, se tornando um produto para além dos muros da universidade”, destaca.

Prêmio Pacu e Concurso Cosplay

O Prêmio Pacu de Audiovisual 2021 reúne obras de curtas-metragens autorais nas modalidades ficção e não ficção, voltado para o público estudantil dos cursos de Comunicação Social/Jornalismo e Artes Visuais do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, da Universidade Federal do Amazonas (Icsez/Ufam) e também para o público externo parintinense. As produções devem ser feitas com base no tema “Ressocialização”.

O Concurso Cosplay do evento acontece com a disputa das melhores representações do cinema nacional e internacional, também voltado para o público interno e externo da universidade. O 3º Festival de Cinema Focaliza Parintins (Fopin) será transmitido ao vivo pelo Facebook, na página oficial do evento, no endereço www.facebook.com/fopinoficial.

Todos que assistirem à programação estarão concorrendo a prêmios que serão sorteados ao final. Ainda na página do Facebook, é possível assistir aos filmes que concorrem ao Prêmio Pacu 2021, assim como os concorrentes ao troféu de Melhor Cosplay.

