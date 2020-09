40 anos de fundação da Agência Fluvial de Parintins

A Agência Fluvial de Parintins foi criada pelo Decreto nº 83.570, de 12 de junho de 1979, com a denominação inicial de Agência da Capitania dos Portos dos Estados do Amazonas e do Acre e dos Territórios Federais de Rondônia e Roraima, e foi ativada em 23 de setembro de 1980.

Por meio da Portaria nº 298, de 08 de junho de 1992, do Ministro da Marinha, definiu como área de jurisdição os municípios do Baixo Amazonas de Parintins, Nhamundá com uma distância de 52 milhas náuticas; Boa Vista dos Ramos com 76 milhas e Barreirinha com 33 milhas, incluindo as Agrovilas do Mocambo e Cabori, que ficam nas proximidades de Parintins, totalizando cem comunidades.

Isso faz com que Parintins seja a segunda maior cidade do Estado do Amazonas, com aproximadamente 120.000 habitantes. Em 15 de fevereiro de 1995, foram inauguradas as novas instalações com característica residencial.

Capitão-Tenente (AA) Andre Luis Alves Vieira (E), atual Agente Naval de Parintins

A Agência Fluvial de Parintins, desde a sua criação até os dias de hoje, desempenha papel importante na sociedade local e demais cidades sob sua jurisdição, especialmente, por ocasião da realização do Festival Folclórico de Parintins, quando os bois bumbás, Garantido e Caprichoso, atraem, anualmente, uma grande quantidade de pessoas para a ilha, entre elas amazonenses e turistas do Brasil e do mundo. As maiores partes desses turistas acessam a ilha de Parintins por meio de embarcações, fazendo com que mais de 350 embarcações visitem o município neste período.

A Agência Fluvial de Parintins é subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental.

Endereço: Rua Benjamim da Silva, n° 1820, Centro, Parintins – AM – Brasil – CEP: 69151-270.

Telefone (s): (92) 3533-2967

Por Josene Araujo, diretora de comunicação da SOAMAR Parintins

