54º Festival Folclórico de Parintins será aberto neste sábado

Antes do espetáculo dos bois Caprichoso e Garantido no último fim de semana do mês de junho, são as Quadrilhas, Danças e os Bois Mirins que fazem a abertura oficial do 54º Festival Folclórico de Parintins. Para este ano, dezenove grupos irão se apresentar durante o evento realizado na Praça dos Bois, lado azul, nos dias 21, 22 e 23.

O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Parintins, com apoio do Governo do Estado do Amazonas que disponibilizará toda logística para a realização das festividades, que reúne aproximadamente 20 mil pessoas.

Pelo regulamento da disputa das quadrilhas da Chave A, B e C, os itens a serem julgados serão: organização; indumentária; coreografia; figuras típicas de quadrilha; criatividade folclórica e animação do grupo folclórico.

Os itens julgados durante o concurso de Danças Folclóricas que fazem parte da Chave D serão: organização; indumentária; dança coreografada; rainha do grupo; senário e porta estandarte.

Confira a programação

Disputa das Quadrilhas e Danças

Tempo: mínimo 20 e máximo 30 minutos.

Dia: 21 de Junho

“Chave A”

20h às 20h30 – Os Caipiras na Roça

20h40 às 21h10 – As Fofinhas na Roça

21h20 às 21h50 – Os Tapuios na Roça

22h às 22h30 – Fogueira na Roça

“Chave B”

22h40 às 23h10 – Esperança na Roça

23h20 às 23h50 – Fogo na Roça

24h às 24h30 – Camponeses na Roça

24h40 às 01h10 – Explosão na Roça

Dia: 22 de Junho

“Chave C”

20h às 20h30 – Originais no Folclore

20h40 às 21h10 – Discípulos de SHAOLIM

21h20 às 21h50 – Filhos de Hippies

22h às 22h30 – Festança na Roça

“Chave D”

22h40 às 23h10 – Dança Portuguesa

23h20 às 23h50 – Dança Magia Country

24h às 24h30 – Dança os Cawboys

24h40 às 01h10 – Dança Flor da Vitória Régia

DISPUTA DOS BOIS MIRINS – 23 de Junho

Tempo = 60 minutos mínimo

= 80minutos máximo

Estrelinha 18h ás 19h20

Tupy 19h30 ás 20h50

Mineirinho 21h ás 22h20

SECTUR/SECOM