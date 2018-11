As inscrições continuam até o dia 7 de dezembro (foto: Karina Zambrana/ASCOM/MS)

De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde deste domingo (25), 96,6% das vagas do Mais Médicos já foram preenchidas. Ao contrário do primeiro dia de inscrições, quando houve dificuldade de acessar o site devido a uma instabilidade causado pelo número alto de acessos,a pasta afirma que o site está estável e as inscrições seguem até 7 de dezembro. A apresentação aos municípios dos profissionais já alocados é imediata e vai até 14 de dezembro

Até as 17h deste domingo (25/11), são 29.780 inscritos com registro (CRM) no Brasil. Desse total, 20.767 foram efetivadas e 8.230 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata. Na apresentação ao município, que vai até 14 de dezembro, o médico deve entregar todos os documentos exigidos no edital. Até o momento, 40 médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde.

Ingrid Soares//www.correiobraziliense.com.br