A emoção vai começar! Copa Alvorada de Futsal inicia dia 12

Dezesseis equipes no naipe masculino de seis municípios, sendo do Amazonas (Parintins – sede, Barreirinha e Nhamundá) e do Pará (Faro, Juruti e Terra Santa) lutarão em 2019 pelo título da maior competição esportiva do Baixo Amazonas, a Copa Alvorada de Futsal que inicia na próxima terça-feira, 12 de fevereiro, no ginásio de esportes Elias Assayag.

Com a presença dos diretores da Rádio, do coordenador da competição, Nelselino Santarém, representantes das equipes e autoridades parceiras do evento esportivo, aconteceu na noite desta quinta-feira, 08 de fevereiro, no auditório do Centro Pastoral Mãe de Deus, prédio da emissora de comunicação, idealizadora do evento, o lançamento oficial da 22ª edição da Copa (CAF 2019) com sorteio das chaves, horário dos jogos e os primeiros confrontos, além da apresentação das candidatas a nova rainha da Copa.

Através de sorteio as chaves ficaram assim definidas:

Chave A

Peladeiros

Atlético São Francisco

Fabrica de Gelo Idemar & União Barreirinha

Arsenal Nhamundá

Chave B

Real Madri de Faro

BenSport Santa Clara

União Nhamundá

Esporte Clube Navio Parintins

Chave C

Seleção de Terra Santa (atual campeão)

Esporte Clube Barreirinha

EMEC

Clube Atlético Juruti

Chave D

Perebas Futsal

Clube da Bola

Casa Sony

Real Parintins

Primeiros Jogos: (Terça-Feira, 12)

19h – Atlético São Francisco x Peladeiros (A).

20h – União Nhamundá x Navio Parintins (B).

21h – Atlético Juruti x EMEC (C).

No feminino

Nesse naipe, de acordo com o coordenador da disputa, Nelselino Santarém, o sorteio acontece no sábado, 09, também no prédio da Rádio Alvorada. “A não realização do sorteio nesse naipe se deu porque estamos aguardando a confirmação de uma sexta equipe parintinense para a disputa 2019. No feminino, o sistema de disputa deverá ser todas contra todas”, informou.

As cinco equipes da Ilha confirmadas são: Santistas, Atlético Futsal, Vitória Parintins, Real Parintins e Corinthians City. Para a segunda fase da Copa independente de cinco ou seis equipes “as quatro melhores colocadas da primeira fase avançam para a fase mata-mata para encarar representantes dos municípios de Terra Santa, Nhamundá, Barreirinha e Faro”, reiterou.

“Na terça-feira, 12, é a abertura da Copa e convido a todos para prestigiarem mais outro grande evento esportivo, prestigiando grandes jogos com grandes craques”, convida Nelselino.

Kedson Silva/JI