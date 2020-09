A fartura da melancia na praça

A Prefeitura apoia Asdecosam no escoamento da produção de melancia

O Programa Municipal de Apoio ao Escoamento da Produção Rural tem um papel fundamental para atender os agricultores com o transporte de produtos para comercialização. Nesta sexta-feira, (04) a equipe técnica da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), atua no apoio aos agricultores da Associação de Desenvolvimento Comunitário Santo Antônio do Murituba – ASDECOSAM, que estão na Praça da Liberdade com a venda da produção de trezentas melancias.

O secretário da Sempa, Edy Albuquerque acompanhou a chegada dos agricultores, especialmente das mulheres rurais que participam do programa de fortalecimento da agricultura familiar da comunidade do Murituba. “O mais importante é que eles têm a possibilidade de vender um produto de qualidade diretamente ao consumidor”, destaca Edy.

A prefeitura também disponibilizou bombas d’água para o processo de irrigação do plantio. O Programa Municipal de Apoio ao Escoamento da Produção Rural beneficia 14 comunidades da região da Gleba Vila Amazônia. As comunidades ainda terão mais três colheitas de melancia da melhor qualidade que serão comercializadas até o final da safra.

SEMPA

Fotos: Peta Cid