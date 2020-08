“A luta tem que continuar”. ‘Dona Ge’ anuncia pré-candidatura ao Legislativo da Ilha

Conhecida por suas lutas em prol a população urbana e rural de Parintins, motivada por familiares e amigos, Gesualda Pereira Rodrigues Cunha, 52 anos, a conhecida “Dona Ge” afirma pré-candidatura ao cargo de vereadora no pleito que acontece no mês de novembro.

“Meu histórico sempre foi de luta para termos uma cidade melhor para todos, e ela tem que continuar. Quero ser a voz e a vez do povo na Câmara”, afirma Gesualda que é filiada ao PSD.

Filha da comunidade São Pedro do Paraíso, rio Uaicurapá, “Dona Ge” é Bacharel em Serviço Social e já foi Líder Comunitária no bairro de Itaúna 2 no período de 1997 a 2010.

Sempre atuante em movimentos sociais e religiosos do bairro, como êxito em suas lutas, a pré-candidata foi sócia fundadora do projeto Pelotão Mirim, da AMBI 2 e teve grande participação para a construção do Centro Educativo Nossa Senhora das Graças da Diocese de Parintins.

Gesualda atuou também como Conselheira Tutelar eleita e reeleita . Altualmente é líder comunitária e religiosa na comunidade onde nasceu (São Pedro do Paraíso).

Da Redação/JI

Foto: Divulgação