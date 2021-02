A pedido do vereador Babá Tupinambá, Prefeitura de Parintins mantém serviços de recuperação de iluminação pública

A pedido do vereador Babá Tupinambá (PDT), a Prefeitura Municipal de Parintins por meio da Semosp (setor de Iluminação Pública), vem trabalhando diariamente na manutenção e trocas das luminárias de postes em vários pontos da cidade. De acordo com o vereador, a recuperação das lâmpadas traz mais segurança à população. “Recebemos constantes denúncias da população que a escuridão nesses locais, além de trazer a sensação de insegurança, vinha sendo usado para a prática de roubos”, disse.

Babá Tupinambá agradece o apoio da Prefeitura, em especial, ao popular Juscelino “Carioca” e equipe. “Durante todo o mês de janeiro, acredito já ter sido recuperado mais de 40 postes com a iluminação danificada. Só ontem (03/02), foram feitos reparos em seis trechos dos bairros: Itaúna II, Santa Rita, São Vicente e no Djard Vieira.

Podagem de Árvore

Na quinta-feira, 04, o vereador do PDT conversou com o subsecretário da Semosp, Lázaro Ferreira, onde apresentou os apelos de alguns moradores, recebido por meio de mensagens, para podagem das árvores nas áreas do conjunto Macurani (lado vermelho), Praça da Liberdade, além de um serviço de tapa buraco em algumas ruas do bairro São Francisco. “A poda das árvores nesses locais, evitará rompimento de cabos condutores na rede elétrica, curto-circuito que podem ocasionar interrupção no fornecimento de energia, queima de eletrodomésticos da população, além de trazer mais segurança à população com o retorno da eficiência da iluminação pública”, enfatiza.

Assessoria

Foto: Divulgação