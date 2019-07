A pedido dos sócios , Karu Carvalho se reune em Manaus pra fechamento de apoio

Em Manaus desde o último dia 22 de julho, Karu Carvalho continua cumprindo sua intensa agenda na capital amazonense.

Nesse último fim de semana, respectivamente sexta 26 e sábado 27, Karu Carvalho se reuniu com famílias associadas ao Boi Bumbá Caprichoso.

Na sexta feita esteve na casa dos Santanas da querida Marlise e Sérgio ,junto com alguns membros da calçada da fama de Manaus , aonde ouviu sugestões e propostas dos sócios .

A sócia Marlise Santana enfatizou : ” Karu Carvalho conheci pessoalmente nesse festival , já conhecia como artista e foi um privilégio recebê-lo em casa juntos com os nossos amigos azulados ,aonde pudemos conversar e dizer tudo que nós sócios e torcedores queremos pra termos o nosso Boi Caprichoso de volta de onde nunca devia ter saído ,meu apoio a ele foi movido pelas propostas que ouvi e que com a graça de Deus ele poderá por em prática na sua administração.

No sábado 27 , Karu Carvalho se reuniu na residência da família Pinagé, família azulada de Manaus aonde foi muito bem recebido e também ouviu proposta e sugestões.

Lika Pinagé torcedora assídua e sócia do boi azul destacou “No primeiro estante não acreditamos, mas quando sua assessoria confirmou o encontro, ficamos felizes. Em nossa casa com todos nós que somos sócios, receber o futuro presidente do nosso boi não tem preço, podemos ouvir as propostas, opinar e acima de tudo firmar um compromisso de respeito e valorização a nós sócios e torcedores.

Karu continua na capital até a próxima quarta ,onde retorna pra Parintins ,já pro coquetel de lançamento da sua campanha , entre esses dias horário e local serão divulgados pela sua assessoria.

Fonte : Assessoria do candidato