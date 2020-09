A VIDA É UMA VIAGEM

Numa viagem podemos notar uma grande diversidade de situações, ao longo do percurso. A nossa existência terrena, pode ser comparada a uma dessas viagens, mais ou menos longa.

Primeiro, porque é cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis e despedidas.

Quando nascemos, entramos numa viagem e nos deparamos com algumas pessoas que desejamos que estejam sempre conosco.

Infelizmente, em alguma parada, pessoas queridas descerão e nos deixarão órfãos dos seus carinhos, amizade e companhia insubstituíveis. Isso, contudo, não impede que durante a viagem, outras pessoas especiais embarquem para seguir conosco.

Algumas pessoas fazem dessa viagem um passeio. Outras encontrarão tristezas, e algumas circularão pela vida, prontas para ajudar a quem precise.

Muitas descem e deixam saudades eternas. Outras passam de uma forma que, quando desocupam seu acento, ninguém percebe.

Curioso é constatar que alguns passageiros, que nos são caros, se acomodam em lugares distantes do nosso, o que não impede, é claro, que durante o percurso nos aproximemos deles e os abracemos, embora jamais possamos seguir juntos, porque haverá alguém a seu lado ocupando aquele lugar. Isso não importa, pois a viagem é cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas.

O importante, mesmo, é que façamos nossa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com os demais passageiros, vendo em cada um deles o que têm de melhor.

Devemos lembrar sempre que, em algum momento do trajeto, eles poderão fraquejar e, provavelmente, precisemos entendê-los, porque nós também fraquejaremos muitas vezes e, certamente, haverá alguém que nos entenda e atenda.

A grande diferença, afinal, é que na viagem da vida, jamais saberemos em qual parada teremos que descer muito menos em que estação descerá nossos amigos, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. É possível que quando tivermos que desembarcar, a saudade venha nos fazer companhia.

Não é fácil nos separar dos amigos, nem deixar que os que amamos sigam viagem sozinhos. Com certeza será muito triste. No entanto, em algum lugar, há uma estação principal para onde todos seguiremos rumo à eternidade.

E quando chegar a hora do reencontro, teremos grandes emoções em poder abraçar aqueles que amamos e matar a saudade que nos fez companhia por um longo tempo. Então, será a eternidade feliz, onde não haverá nem tristeza e nem lágrima.

Que nossa breve viagem seja uma grande oportunidade de aprender e ensinar, entender e atender aqueles que viajam ao nosso lado, porque não foi o acaso que os colocou ali. Que aprendamos a amar e a servir, compreender e perdoar, pois não sabemos quanto tempo ainda nos resta até a estação onde teremos que desembarcar.

Se a sua viagem não está acontecendo exatamente como você esperava, dê a ela uma nova direção. Se é verdade que você não pode mudar de trajeto, é possível mudar a situação da viagem.

Observe a paisagem maravilhosa com que Deus enfeitou todo trajeto. Busque uma maneira de dar utilidade às horas. Preocupe-se com aqueles que seguem viagem ao seu lado. Deixe de lado as queixas e faça algo para que sua estrada fique marcada com rastros de amor e de luz.

Irmã Maria Helena Teixeira, Missionária, Teóloga, Escritora

Colaboradora JI

Foto: Carlos Frazão/Acervo JI