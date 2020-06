AAPP promove Exposição Virtual de Arte em prol da classe

À medida que o Coronavírus continua sua disseminação, centenas de conferências, shows e outros eventos em todo o mundo foram cancelados, e muitos profissionais foram prejudicados. Pensando em superar as dificuldades financeiras, a Associação dos Artistas Plásticos de Parintins (AAPP), com o apoio da Prefeitura de Parintins, promove uma ação solidária em prol a classe, com a realização da primeira Exposição Virtual de Arte.

A Live de abertura será realizada no dia 20, a partir das 18h, diretamente da sede da associação e se estenderá até o dia 30 de junho. Durante os 10 dias, o público poderá conferir através do Facebook da Associação as obras disponíveis para comercialização.

De acordo com o presidente da associação, o artista Rob Barbosa, a realização da exposição virtual foi uma forma encontrada para amenizar o impacto do coronavírus na vida dos profissionais que aguardam o mês de junho para a comercialização dos seus produtos.

“Pensamos nesta exposição de cunho solidário aos artistas. As telas serão colocadas para negociação, vamos disponibilizar um telefone para a pessoa ligar para verificarmos a forma de pagamento, de entrega, que será realizada pela equipe que foi formada. Fizemos a primeira ação que foi para ajudar nossos colegas que estavam acometidos pela Covid-19 e deu bastante certo, o público participou e não temos dúvida que com o apoio de todos, essa ação também dará certa”, afirmou.

A exposição contará com obras diversas como esculturas, pinturas, telas, artesanato, entre outros e cada obra terá sua apresentação, com ficha técnica para que o internauta possa conhecer o produto desde o processo de confecção.

O momento reunirá ainda artistas da música levando as toadas de Garantido e Caprichoso, além de depoimentos dos apoiadores da exposição.

“É um evento para substituir o concurso da tela do festival, visto que este ano está impossibilitado de ser realizado. Artistas de fora estão nos procurando para participar, e com isso vamos conquistando espaço para a valorização do artista, mas para que isso seja realidade é preciso da união de todos. O evento também será um momento para que mais artistas possam se cadastrar na associação”, pontuou.

O cadastramento para novos membros é realizado através do telefone 994124962 ou pela página da AAPP.

Por Bruna Karlla

Postado por Carlos Frazão/JI