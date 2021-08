Abastecimento de água e asfaltamento são principais demandas de Coari, afirma Saullo Vianna

Abastecimento de água e pavimentação asfáltica têm sido problemas constantes registrados entre os moradores de Coari. Buscando atender as demandas da população, o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) encaminhou, neste mês de agosto, requerimentos à prefeitura da cidade, solicitando que as problemáticas sejam resolvidas.

Moradores da Comunidade do Pera, bairro Renascer e conjunto Caracol sentem-se prejudicados por conta do constante problema de abastecimento de água. Saullo Vianna enviou requerimentos à Prefeitura de Coari, pedindo que a demanda seja resolvida.

“Os bairros mencionados atendem grande parte da população de Coari, e necessitam que o problema seja solucionado, pois tem prejudicado muito a qualidade de vida dos moradores”, disse o parlamentar.

Asfaltamento também foi um dos problemas relatados no município, principalmente na Rua São Sebastião, no bairro Ciganopolis; na Comunidade Mutu; na Rua Algodão Roxo, bairro Santa Helena; bairro Itamarati; Rua Maria Almeida, bairro do Pera 2; na Comunidade São Francisco do Laranjal; e nas ruas do bairro Tauá Mirim.

“Também pedimos à Prefeitura de Coari que olhe com atenção para esses bairros e comunidades. Enviamos requerimentos solicitando reforma e pavimentação das ruas, e esperamos que logo sejamos respondidos e os problemas sejam solucionados”, ressaltou Saullo Vianna.

Assessoria Parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI