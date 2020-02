Aberta a Primeira Jornada de Cirurgias atendendo mais de 60 pacientes

Meta da Prefeitura e zerar a fila de espera por cirurgia até o final do ano

A Prefeitura de Parintins abriu nesta quinta-feira 20, a primeira jornada de cirurgia geral de vesícula e hérnia beneficiando mais de 60 pacientes. A abertura oficial aconteceu no auditório do Jofre Cohen, hospital que também sediará os procedimentos cirúrgicos que terão como cirurgiões os médicos Tarcísio, Bruno Bittencourt, Luiz IV e Amintas Júnior. A equipe conta ainda com anestesiologistas Daniel Tanaka e Dennison Bentes, além da equipe de enfermagem do centro cirúrgico e clínicas do hospital Jofre Cohen.

Segundo levantamento da Secretaria de Saúde, Parintins tem 437 usuários cadastrados na fila de espera para cirurgia de hérnia e vesícula e a meta da Prefeitura de Parintins zerar até o final do ano essa demanda. “Tem muita gente aguardando e nós estamos trabalhando para resolver este problema. Todos sabem que pegamos Parintins em uma situação difícil e hoje como as emendas impositivas, a saúde começa a se equilibrar e a beneficiar esses pacientes”, disse Tony Medeiros.

O paciente Josimar Trindade é um dos que vai se submeter a cirurgia de vesícula afirmando que há três anos sofre com constantes dores que diminuem sua qualidade de vida. “Para mim, está sendo bom. Vai me beneficiar e tirar essas dores do meu corpo. Quando dói é muito ruim. Essa ação da Prefeitura vai melhorar para mim e para essas pessoas que tão aqui na fila”, testemunhou.

O médico anestesiologista, Daniel Tanaka, enalteceu a política pública da Prefeitura de Parintins que passa atender essa grande demanda que não é só do município, lembrando que até cidadãos de Manaus estão recorrendo ao sistema de saúde local. “São problemas que atrapalham o dia a dia das pessoas. Com essa jornada vem a oportunidade de melhora para eles com a expectativa de voltarem a trabalhar e ter uma vida normal e efetiva. Nós estamos muito orgulhosos de estar participando como profissionais”, reiterou.

SECOM/SEMSA/Foto: Pitter Freitas