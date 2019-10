Aberta inscrição para os Jogos Escolares de Parintins

Está aberta até o dia 21 de outubro, as inscrições para a disputa dos Jogos Escolares de Parintins – JEPs 2019, marcado para iniciar no dia 04 de novembro no ginásio de esportes Elias Assayag.

Em um encontro no prédio da Seduc, junto aos professores de educação física e a coordenação do evento esportivo escolar na sexta-feira, 11, foi entregue o regulamento dos jogos e as fichas de inscrição dos alunos/atletas, além do anúncio das inscrições e demais pautas envolvendo, organização das escolas, uniforme, colaboração dos professores na disputa 2019, arbitragem, coordenações, liberação dos alunos e a atenção redobrada e os cuidados com a problematica envolvendo bebida alcoólica e uso de entorpecentes.

Além do retorno da categoria mirim e da modalidade futebol de campo, a disputa escolar da Ilha Tupinambarana tráz como novidade esse ano, as disputas do Badminton, Natação, Basquete de 3 e o Karatê. Dentre as outras modalidades, a luta por uma vaga para disputas regionais também serão feitas nas coletivas: handebol, futsal, voleibol de quadra e areia, e nas individuais com o atletismo, tênis de mesa e xadrez. Ambas disputas também envolvem as categorias infantil e juvenil.

Idealizado pela Coordenadoria Regional da Seduc – Parintins com apoio da Prefeitura Municipal através da Semjuv, o jogos locais serve de classificatória para definir os representantes parintinenses para a Seletiva do Polo III que acontecerá em 2020, com local e data ainda a ser definido pela Sejel.

Kedson Silva – Semjuv