Aberta oficialmente em Parintins a campanha de vacinação contra Influenza

Foi aberta oficialmente em Parintins na manhã desta sexta-feira, a campanha de vacinação contra Influenza, na unidade UBS Dr Tussolini, no Bairro da União uma das áreas mais populosas do município. A meta do município é alcançar 90% de um total de 27.060 vacinas.

Segundo o secretário Clerton Rodrigues o prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros recomendaram esforço máximo para alcançar meta formada por:

– Crianças de 06 meses a menos de 06 anos de idade;

– Grávidas e puérperas;

– Idosos com mais de 60 anos;

– Profissionais da saúde e professores;

– Indígenas aldeados;

– Pessoas com doenças crônicas;

– Jovens de 12 a 21 anos sob medida protetiva e população privada de liberdade.

“Além de receber esse público em nossas unidades de saúde, iremos casa casa para alcançarmos o quanto antes a meta estipulada pelo Ministério da Saúde”, disse o secretário de saúde.

Márcio Costa/Secom Parintins