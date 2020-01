Abertas as inscrições para o concurso da corte do Carnailha 2020

Foto: Arleison Cruz

O concurso de escolha do rei momo, rainha dos irreverentes e rainha do grupo especial ocorre durante o 1º Feirão dos Blocos, marcado para o dia 08 de fevereiro, na Praça Cristo Redentor. Para isso a Prefeitura de Parintins está desde as 08h desta segunda-feira (20), com as inscrições abertas para os interessados.

Segundo informações da Secretaria de Cultura e Turismo, os interessados poderão se inscrever até o dia 31 de janeiro, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), onde funciona a secretaria, de 08h às 14h.

De acordo com o artigo 7º do regulamento, não será permitida substituição de candidata depois de inscrita no concurso; exceto em casos especiais como falecimento, acidente ou doença comprovado através de atestado médico ou certidão de óbito.

Os blocos da Chave dos Irreverentes ficam na obrigação de inscrever suas candidatas no prazo estipulado para o concurso e a não justificativa em tempo hábil da ausência de sua candidata no dia do evento será punido com a perda de 01 (um) décimo na pontuação geral na disputa do domingo, 23 de fevereiro, no Carnailha 2020.

“Convidamos os presidentes dos blocos a inscreverem suas rainhas, no caso do rei momo é independente, e ficarem atentos ao regulamento e não perder o prazo. Vamos fazer um grande evento. A gente sabe que o parintinense gosta dessa festa, atraímos turistas, a população nos diz como esse carnaval vai evoluindo, e desde já convidamos toda população, os visitantes, para os três dias de irreverência, brincadeira e boi-bumbá, no Carnailha 2020”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Karla Viana.

Bruna Karlla/Sectur/Secom