Abertas as inscrições para o concurso da imagem oficial do Festival Folclórico 2019

Estão abertas as inscrições para os artistas que desejam participar do Concurso de Telas e escolha da imagem Oficial do Festival Folclórico de Parintins 2019. As inscrições tiveram início neste dia 17, e se estendem até o dia 30 de maio, na sede da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins (AAPP), sito Av. Amazonas nº 2818, Centro, de 08h às 12h e de 14h às 17h.

Para participar do concurso, o artista deve observar o tema que é “Festival Folclórico de Parintins”, as técnicas, o estilo, o tamanho da tela 100cm x 80cm, na vertical e não será permitido plágio ou releitura.

O valor da inscrição é de R$ 20 por tela para associados e R$ 30, por tela, para não associados. Cada participante poderá concorrer com até 02 telas no máximo e devem ser entregues no dia 1º de maio, para ser fixado no mural da AAPP no dia 03, a partir das 10h. O concurso será realizado no dia 04, às 16h.

Os critérios para avaliação serão: criatividade, expressão e acabamento da tela.

Serão classificadas as 04 primeiras obras que obtiverem maior pontuação. O 1º lugar receberá o valor de R$ 5 mil, o 2º R$ 3 mil, o 3º R$ 2 mil e o 4º lugar, R$ 1 mil.

Realizado há 24 anos, o concurso de telas tem como objetivo promover e divulgar a cultura local, o Festival Folclórico, os artistas plásticos, profissionais e amadores e tem a parceria da Prefeitura Municipal de Parintins.

Bruna Karlla/SECTUR/SECOM