Abertos oficialmente cursos de especialização do Sírio Libanês e Prefeitura de Parintins

Foram abertos oficialmente na manhã desta quarta-feira (15) os cursos de especialização do Hospital Sírio-Libanês e Prefeitura de Parintins dentro do projeto de Desenvolvimento da Gestão de Programas de Residência e da Preceptoria no SUS (DGPSUS). A parceria conta com o Ministério da Saúde e outras instituições.

Foram selecionados, por meio de edital, 20 candidatos para o curso de Especialização em Preceptoria no SUS (PSUS) e dois para o curso de Aperfeiçoamento em Gestão de Programas de Residência no SUS (GPRS).

De acordo com o prefeito em exercício Tony Medeiros, a parceria da Prefeitura, Sírio Libanês e Ministério da Saúde traz abertura de novos horizontes. “O prefeito Bi se preocupa com a qualidade e vamos verificar a possibilidade também do hospital Sírio Libanês atender algumas demandas do nosso município”, salientou.

Segundo a servidora pública efetiva da Prefeitura de Parintins, Verenize Brandão, a pós-graduação iniciada nesta quarta-feira é uma mostra da valorização que a Prefeitura tem com o seu profissional. “É um privilégio o município receber esta qualificação e esperamos com este curso também beneficiar principalmente o paciente do SUS”, apontou.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, avalia a parceria pioneira da gestão Bi Garcia como mais uma ação visionária que busca a melhoria da saúde de Parintins. Para Cristiana Carvalho, facilitadora do curso, a participação de Parintins como única cidade do Norte tem um grande significado. “Chega sincronizado com a abertura de novos cursos de saúde, com o desejo da gestão em qualificar seus profissionais e isso vai estar aliado a todo projeto maior da Secretaria de Saúde”, destacou.

Márcio Costa/SEMSA/SECOM