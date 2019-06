Abertura do Polo III acontece hoje em Parintins

Incentivando sonhos de mais de 700 estudantes/atletas das cidades de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá e Parintins que compõem o Polo III, tem início nesse sábado, 01 de junho, no ginásio Elias Assayag, em Parintins, a seletiva que define os representantes do Baixo Amazonas nas modalidades tênis de mesa, xadrez, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia e basquete para a 42ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) que acontece no mês de julho em Manaus.

A competição é realizada pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) e Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc). A exemplo do ano passado, o município é novamente sede do Polo com total apoio da Prefeitura de Parintins. “Em nome da nossa juventude agradeço a parceria da Sejel e da Seduc na realização desses jogos, assim como, do prefeito Bi Garcia que tem abraçado nossos projetos, destacando aqui a aplicação da Clínica de Atualização Desportiva para nossos professores e campeonatos de base, resultando em um feito inédito com a classificação de 48 alunos da rede municipal dentre os mais de 100 que representarão Parintins no Polo III”, agradece os idealizadores do evento, a coordenadora da Semjuv, Valdete Prestes.

As Delegações

Uma das competição esportivas mais esperada pelo público estudantil anualmente, em 2019, a disputa contará com 710 pessoas, dentre elas, atletas, professores, auxiliares e cozinheiros compondo as delegações, sendo 252 de Maués, 130 de Barreirinha, 28 de Nhamundá, 170 de Boa Vista do Ramos e 130 de Parintins.

Programação

Com presença confirmada dos prefeitos das cidades participantes e do secretário da Sejel, Caio André Oliveira, a abertura está marcada para às 17h no ginásio Elias Assayag, com desfile dos municípios em disputa e shows culturais. O juramento dos atletas será proferido pelo aluno da Escola Nossa Senhora do Carmo, João Garcia (campeão no xadrez), a tocha olímpica será carregada pelo velocista Kaio Bolt (Ceti – campeão nos 200m) e a pira vai ser acesa por Kael Modesto do Ceti – atleta campeão estadual e nacional na categoria PCD (Pessoa Com Deficiência), ambos atletas foram destaques no JEAs 2018.

Kedson Silva – Semjuv