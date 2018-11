Academia Master Jiu-Jitsu levanta troféu de campeã do Campeonato Parintinense

Com a união das academias Astra Fight da cidade de Barreirinha e a Top Team de Parintins, levando para a competição 79 atletas, a academia Master Jiu-Jitsu levantou nesse sábado, 24, no ginásio Elias Assayag, o troféu de campeã do Campeonato Parintinense de Jiu-Jitsu com maior número de vitórias. Na segunda colocação ficou a academia Parintins Jiu-Jitsu e a academia Maués Dojô em terceiro.

“Foi uma honra lutarmos juntos nessa ‘guerra’, estamos felizes com o excelente resultado e agradecemos e parabenizamos a todos os nossos atletas que lutaram bravamente defendendo nossa família Master Jiu-Jitsu e aos nossos irmãos Astra Fight de Barreirinha e a Top Team de Parintins que uniram forças com a nossa academia, tornando uma só equipe, forte e consolidada em nome dos seus professores Mario Santos, Luã Brayon (Astra Fight) e Darlon Guimarães (Top Team)”, destacou um dos administradores da academia campeã, Neto Brelaz, agradecendo também as parcerias para a realização do evento. “Não poderiamos deixar de agradecer ao amigo do esporte, deputado estadual Saullo Vianna e a prefeitura de Parintins em nome do Prefeito Bi Garcia pelo apoio junto a Liga Parintinense de Jiu Jitsu (LPJJ)”.

Neto Brelaz avaliou a competição ressaltando estar muito contente com o resultado, mas que o evento ainda temos a melhorar. “Sem dúvida, a cada ano o campeonato Parintinense de Jiu-Jitsu está sendo cada vez mais prestigiada por academias de outras cidades e até de outros estados mostrando que estamos no caminho certo e ontem vimos o ginásio Elias Assayag completamente lotado por atletas e simpatizantes que vibraram de emoção ao ver lutas espetaculares dos nossos atletas”, reiterou.

“Foi um evento muito bem organizado pelo professor João Lucio da Academia Parintins e pela Liga Parintinense de Jiu-Jitsu que alcançou seu objetivo de divulgar, iniciar uma competição oficial, ajudando o nosso esporte a criar seleção parintinense de Jiu-Jitsu nessa forte união”, concluiu o professor da academia vencedora.

A competição de luta esportiva realizada pela Liga Parintinense de Jiu-Jitsu (LPJJ) reuniu no ginásio esportivo cerca de 250 atletas representantes de academias das cidades do Amazonas: Manaus, Itacoatiara, Itapiranga, Maués, Boa vista do Ramos, Barreirinha, Parintins (sede), Nhamundá e do Pará: Faro, Terra santa, Juruti, Porto Trombetas, Oriximiná e Santarém com disputas nas categorias do mirim ao master, nas faixas branca a preta.

Kedson Silva/JI