Bi Garcia exalta desafios e anuncia investimentos para 2019, na reabertura da Câmara de Vereadores de Parintins

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, fez, na manhã desta segunda-feira, 18 de fevereiro, a leitura da mensagem anual do executivo no segundo biênio da 17ª legislatura. A sessão solene marcou a abertura dos trabalhos do legislativo municipal no ano de 2018.

O ato foi acompanhado pelo vice-prefeito Tony Medeiros, presidente da Câmara, Telo Pinto, vereadores, secretários municipais, representantes de entidades governamentais e população em geral.

Na leitura da mensagem, o prefeito evidenciou os desafios da gestão municipal na educação, saúde, assistência social, infraestrutura, cultura, turismo, produção e outros setores. O discurso do prefeito foi pautado pelas metas alcançadas em 2018 e pelos objetivos a serem alcançados em 2019.

Durante sua fala, o prefeito Bi Garcia enalteceu que todas as ações do governo municipal estão baseadas nos pilares democráticos, da dignidade e respeito ao povo de Parintins. “Trabalhamos incansavelmente para garantir eficiência e eficácia na execução das políticas públicas, onde buscamos as soluções criativas para resolver os grandes desafios de governar o maior município do interior do Estado do Amazonas”, destacou.

No seu discurso, Bi Garcia também salientou que, apesar da crise financeira enfrentada em todo o país, a gestão municipal atuou de forma responsável e transparente, garantindo a manutenção de empregos e o pagamento de salários em dia. “Eu quero que a população parintinense possa estar acompanhando os investimentos que estão sento feitos na cidade. Por isso reconhecemos a importância dessa solenidade, que é um instrumento de prestação de contas de nossa administração com o povo”, completou Bi Garcia.

Investimentos

Além de fazer o balanço das ações e investimentos no ano de 2018, o prefeito anunciou também uma série de investimentos. Dentre eles estão a construção de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), construção de uma feira do produtor no Centro da cidade, aquisição de dois micro-ônibus para a Vila Amazônia e para o CAPS, construção de duas escolas com 12 salas de aula no Bairro da União e Paulo Corrêa, e equipamento e entrega da UBS fluvial Dr. Romualdo.

