Ação com médicos especialistas atende 96 moradores da região do Mocambo

O odontólogo Gabriel Bentes destacou a oportunidade de poder oferecer atendimento às regiões mais distantes de Parintins. “A gente percebe o compromisso da Prefeitura com a zona rural está sendo concretizado. É algo muito importante pra saúde como um todo”, pontuou.

Em mais de uma ação de saúde com médicos especialistas, a Prefeitura de Parintins atendeu 96 moradores da região do Mocambo do Arari na sexta-feira, dia 15 de fevereiro. Cardiologista, endocrinologista, enfermeiros, odontólogo e clínicos-gerais estiveram participando do mutirão. A atividade, que teve a participação de estudantes do Internato Rural da UEA, é uma das marcas da Saúde da gestão do prefeito Bi Garcia vice Tony Medeiros.

Dona Carmen Lúcia Garcia, moradora da comunidade São José da Costa do Arco, viajou uma hora e meia até o Mocambo, mas disse estar satisfeita. Descreveu que se fosse a Parintins, a viagem seria muita mais demorada em busca de consulta para sua filha. “São vários médicos em nossa comunidade. Foi um privilégio, pois consegui um encaminhamento para minha filha”, avaliou.

O aposentado João Nogueira agradeceu a oportunidade de poder ser atendido em sua própria localidade, justamente com sua esposa. Afirmou que não precisará se deslocar até a cidade de Parintins em busca de cuidados médicos. “Fui consultado e está tudo bem graças a Deus no que eu esperava”, salientou.

Número de Atendimentos:

Odontólogo Gabriel Bentes – 13 atendimentos

Cardiologista Osiel Souza – 19 atendimentos

Endocrinologista Marcelo Rodrigues – 20 atendimentos

Clínicos gerais – 44 atendimentos

