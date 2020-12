Ação conjunta beneficia mais de 200 agricultores da Gleba de Vila Amazônia

Prefeitura de Parintins – através da Secretaria de Produção e Abastecimento (Sempa), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM) promovem desde a quarta-feira, 02 de dezembro, uma grande ação para regularização ambiental e fundiária na Gleba de Vila Amazônia.

A ação conjunta é realizada na Fazenda Municipal Luiz Medeiros, na sede de Vila Amazônia. Os trabalhos, que seguem até esta quinta-feira (03), vão beneficiar mais de 200 famílias de agricultores de comunidades que compõem a gleba.

O prefeito em exercício de Parintins, Tony Medeiros (PSD), destaca o envolvimento das instituições participantes da ação para dar assistência técnica, na pesquisa e na extensão rural. “Essa ação é justamente para desburocratizar a questão ambiental e também para desburocratizar a questão da regularização fundiária. O prefeito Bi, nesse próximo mandato, tem como principal objetivo desenvolver o setor primário, já que a nossa economia está ligada diretamente ao setor primário e não existe melhor alternativa de desenvolvimento econômico neste momento”, enfatizou Tony Medeiros.

Para o secretário de Produção e Abastecimento de Parintins, Edy Albuquerque, a ação conjunta é um importante instrumento para auxiliar na regularização da atividade agrícola do município, além de ser um compromisso da administração do prefeito Bi Garcia e Tony Medeiros. “A ideia nossa é articular essas parcerias com o Governo do Estado, Governo Federal e órgãos da própria Prefeitura para que a gente possa estar, a todo custo, reduzindo a burocracia e fazendo com que essa atividade possa realmente estar acontecendo no município”, elencou.

Com o sucesso da primeira ação de regularização junto aos agricultores da Vila Amazônia, a Prefeitura de Parintins está planejando a expansão do trabalho para as regiões do Mocambo, Caburi e Uaicurapá. O Município também planeja ações sociais periódicas com os agricultores.

