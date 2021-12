Ações ambientais na Lagoa Azul fortalecem parceria com moradores e mais de uma tonelada de resíduos é recolhida

No encerramento das ações ambientais realizadas na Lagoa Azul, no bairro Itaúna II, moradores e entidades da área do meio ambiente se reuniram na tarde desta sexta-feira, 17, para fortalecer o trabalho de sensibilização e preservação do manancial. Durante o ano de 2021 mais de uma tonelada de resíduos foi recolhida da orla e do leito da lagoa em vários mutirões.

Em ato simbólico, placas de advertência foram instaladas alertando sobre a proibição de se jogar lixo no local. A iniciativa foi dos próprios moradores que formam o grupo “Guardiões da Lagoa”, com a participação direta da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente-Sedema que recebe todo o apoio do prefeito Bi Garcia.

As ações tem parceira com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos-Semosp, Agência de Desenvolvimento Sustentável-ADS, IDAM e Rally Ambiental e Movimento Todos pela Francesa.

O subsecretário de Meio Ambiente, Alzenilson Aquino destaca o trabalho de educação ambiental. “Nossa meta é promover uma mudança de comportamento para melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente. Contamos com a contribuição dos moradores e orientamos para que usem sua cidadania impedindo que tricicleiros façam descarte irregular de resíduos que são atrações de vetores. Que as pessoas abracem a causa e se tornem realmente guardiões da lagoa”, frisou.

O morador da área e comerciante Rui Silva demonstrou sua satisfação com as ações ambientais. “Esse trabalho é muito importante para a comunidade e agora a nossa expectativa é de revitalização da lagoa. Nossa esperança foi renovada”, disse.

Outro ato importante foi a entrega de kits de produtos da agricultura familiar aos moradores, por meio da parceria ADS/IDAM. A equipe do órgão estava presente.

A assessora técnica Joana Darc agradeceu o apoio dos parceiros e principalmente da população. “Foi gratificante ver a participação de moradores, esperamos que em 2022 mais pessoas se juntem a nós na proteção do meio ambiente”, destacou.

Texto e foto: Secom