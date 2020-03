Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural serão ampliadas em Parintins

Ampliar as atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural -ATER, aperfeiçoar os sistemas de produção, melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias rurais estão entre as prioridades das ações conjuntas que serão desenvolvidas pela Prefeitura de Parintins e Governo do Estado por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas-IDAM.

A parceria com atuação dos técnicos da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento-Sempa tem sido fundamental para os resultados positivos do setor primário, contribuindo com a efetiva melhoria da qualidade de vida da população, especialmente para os produtores familiares.

O prefeito Bi Garcia e a diretora presidente do IDAM, engenheira agrônoma Eda Maria Oliva Souza, contribuem de forma decisiva para consolidar as ações de ATER.

O secretário da Sempa, Edy Albuquerque, afirma que as instituições vão conjugar recursos técnicos, cooperação de recursos humanos, materiais, veículos (terrestres e fluviais) e outros recursos necessários à execução das atividades.

A assistência técnica realizada por profissionais qualificados trabalha a orientação do plantio, colheita, cuidados com a pecuária, técnicas de piscicultura e outros, como também introduz novas tecnologias para beneficiar o agricultor, o piscicultor e o pecuarista.

“ A produção da agricultura familiar promove geração de trabalho e renda a centenas de pessoas no meio rural. Por isso buscamos parceiras para viabilizar assistência técnica gratuita, contínua e de qualidade para o produtor familIar. Esse é um dos pilares do nosso trabalho”, destacou o secretário Edy Albuquerque. Ele já teve a primeira reunião preliminar com a diretora do IDAM, Eda Maris e com o gerente local do IDAM, Adrianilson Góes, discutindo ações que permitirão o acesso dos técnicos a regiões mais distantes do Uaicupará, Mamuru, Assentamento Vila Amazônia e comunidades de várzea.

SEMPA/SECOM

Fotos: SEMPA