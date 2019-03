ACSSUS de Parintins representa o Norte do Brasil em evento nacional da Fundação Itaú

Tweet no Twitter

A Associação Cidadania Social e Sustentabilidade (ACSSUS), de Parintins-AM, e outras 19 instituições finalistas do Prêmio Itaú Unicef 2018, se reuniram nos últimos três dias, entre 20 a 22 de março, em São Paulo, para o Encontro das Organizações da Sociedade Civil (OSCS). O evento foi patrocinado pela Fundação Itaú Social, que apoia projetos que ajudam a melhorar a qualidade de vida de grupos comunitários e preservam o meio ambiente.

“O Encontro marca o apoio de formação, capacitação e monitoramento da Fundação Itaú Social a essas instituições brasileiras. Fomos selecionados entre 3.500 projetos no Brasil inteiro”, comemora a professora Izabel Porto, presidente da ACSSUS.

O encontro abordou a importância das OSCS no Brasil e suas trajetórias, além de temáticas sobre gênero, diversidade e pessoas com deficiência.

No evento nacional a ACSSUS ganhou uma assessoria técnica e apoio da gestão da Fundação Itaú Social (que capacita as OSCS através de editais). Para Izabel Porto (E), essa conquista representa o esforço e reconhecimento de um trabalho realizado ao longo de vários anos na área social, no desenvolvimento e gestão de projetos.

“Já são 20 anos atuando nessa área, ajudando a transformar a vida da comunidade onde quer que estejamos. Isso nos motiva e nos dar mais força para a gente continuar nosso trabalho em prol principalmente das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e que buscam um futuro melhor”, declara Izabel Porto.

