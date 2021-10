Administração do Tupyzão promove competição de confraternização

O desportista Edgar Gavião completa quatro anos a frente da administração do Estádio Tupy Cantanhede – “Tupyzão” e comemora a data incentivando as categorias de futebol de base, feminino e máster em evento no maior palco do esporte parintinense, nos dias 01 e 02 de outubro. “Como administrador, ex-atleta e desportista lutamos para desenvolver o esporte no nosso município, principalmente o futebol. Apesar de todas as dificuldades, mantemos o estádio ativo para competições. Celebramos essa data com o retorno das atividades no maior templo do futebol parintinense”, destaca.

No dia 01 de outubro (sexta-feira), a disputa festiva inicia com um quadrangular na categoria sub-10 (ano base 2011/2012), no naipe masculino, com confrontos entre escolinhas esportivas definidos por meio de sorteio.

18h (1° Jogo): Escolinha Parintins x Show de Bola

18h50min (2° Jogo): Real Madruga x Tá na Veia

Em seguida, a partir das 20h, se enfrentam pelo naipe feminino, as equipes do Grêmio Parintins x Santa Clara. A programação segue no sábado, 02 de outubro, a partir das 16h, com dois amistosos na categoria máster:

1° Jogo: Seleção de Parintins x Bom Socorro do Zé Açú

2° Jogo: Associação ASPA x Peladeiros

Texto: Kedson Silva

Foto: Divulgação