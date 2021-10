Administrador do Tupyzão comemora presença de pais e filhos/atletas em jogo comemorativo

“Essa gritaria dos pais nas arquibancadas nos lembra bons tempos do nosso futebol. Superando uma pandemia e poder reviver esse momento especial, olhando essas crianças, me deixa muito feliz”, comemora o ex-atleta e administrador do estádio Tupy Cantanhede, Edgar Gavião, o primeiro dia de disputa que celebram os quatro anos do desportista a frente do ‘Tupyzão’.

Nesta sexta-feira, 01 de outubro, participaram do evento festivo as escolinhas: Parintins, Show de Bola, Real Madruga e Tá na Veia, além do naipe feminino com o jogo entre as equipes do Grêmio Parintins x Santa Clara. “Como administrador é emocionante, o incentivo dos pais e a felicidade dessa garotada jogando no maior templo do nosso futebol, demonstra que a modalidade precisa ser retomada em todas as categorias e naipes”, destaca Edgar Gavião.

A programação segue neste sábado, 02 de outubro, a partir das 16h, com dois amistosos na categoria máster:

1° Jogo: Seleção de Parintins x Bom Socorro do Zé Açú

2° Jogo: Associação ASPA x Peladeiros

Texto: Kedson Silva

Foto: Divulgação