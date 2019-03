Aeronáutica publica novo edital com 180 vagas para cadetes do ar

Inscrições começam em abril para candidatos de ambos os sexos.

A Aeronáutica publicou novo edital de processo selativo nacional para ingresso na Escola Preparatória de Cadets do Ar (EpCar), ano de 2020. São 180 vagas destinadas a candidatos de ambos os sexos e com nível fundamental. O aluno precisa ter entre 14 e 18 anos, completos até dia 31 de dezembro 2019, para poder participar.

Das oportunidades ofertadas, 160 são para o sexo masculino e 20 para candidatas do sexo feminino. O concurso também reserva 36 vagas para candidatos negros, o que equivale a 20% do total de ofertas.

As inscrições começarão no dia 4 de abril, às 10h, e vão até dia 24 do mesmo mês, às 15h, observado horário de Brasília, no site da Força Aérea. Será necessário preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição (FSI) e efetuar o pagamento de R$ 60 até o dia 30 de abril.

Etapas do exame

provas escritas; inspeção de saúde (INSPSAU); exame de aptidão psicológica (EAP); teste de avaliação de condicionamento físico (TACF); procedimento de heteroidentificação complementar (PHC); e validação documental.

Todas as fases são de caráter eliminatório, com exceção das provas escritas, que são classificatórias e eliminatórias. As provas escritas serão aplicadas em 7 de julho e cobrarão conhecimentos em português, matemática inglês e redação. Seão cinco horas e 20 minutos de duração.

No momento de inscrição, o candidato deverá indicar a localização onde deseja realizar as provas escritas, podendo ser modificada somente até o final do período do pagamento da taxa de inscrição. As avaliações serão aplicadas nas cidades onde se encontram as Organizações Militares de Apoio (OMAP), conforme quadro na imagem ao lado.

A consulta individual dos locais de prova será disponibilizada no site da EpCar e no Cartão de Confirmação de Inscrição.

O Curso

O Curso Preparatório de Cadetes do Ar, ministrado pela EpCar, destina-se a preparar os alunos para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores, que tem duração de três anos, sob o regime de internato, equivalente ao Ensino Médio. A escola fica localizada em Barbacena, Minas Gerais, e tem como o objetivo selecionar militares para o ano de 2020.

A remuneração dos alunos do curso de formação nos dois primeiros anos será de R$ 1.044, e no último ano muda para R$ 1.066. Além do salário, o aluno receberá alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária.

As disciplinas ministradas no curso são as previstas no Ensino Médio regular no Brasil, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), além de matérias que irão servir de base aos estudos na Academia da Força Aérea (AFA). O candidato, no momento da matrícula, torna-se aluno da EpCar como praça especial. O aluno que terminar o Curso receberá certificado de conclusão do ensino médio.

O aluno aprovado será conduzido a um período de adaptação, também em regime de internato, durante aproximadamente vinte dias corridos, contados a partir da data de início do curso. O período faz parte do estágio probatório para verificação da aptidão ao regime militar.

Os alunos que concluírem o curso e forem considerados aptos na inspeção de saúde e no teste de avaliação do condicionamento físico poderão concorrer ao número de vagas previsto à matricula no primeiro ano do Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV) da AFA.

Edital aqui.

Letícia Cunha*

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

http://concursos.correioweb.com.br/