Agência Fluvial de Parintins comemora data magna da Marinha do Brasil

O prefeito Bi Garcia (E) e sua noiva Mayra Dias prestigiou a cerimônia com o agente naval CT José Carlos Sá e com o presidente da Soamar Parintins, Nelson Brelaz (D)

Em comemoração à Data Magna, celebrada em 11 de junho, a Marinha do Brasil em Parintins, realizou Cerimônia Militar que comemorou o aniversário de 154° anos da Batalha Naval do Riachuelo, na noite desta segunda-feira 10, no Contemporâneo.

Promoção de praças, imposição de medalhas militar e mérito marinheiro, admissão dos novos integrantes da Sociedade Amigos da Marinha e a formatura dos concludentes do Curso de adaptação de aquaviarios, enfermeiros e cozinheiros fizeram parte da programação especial.

Bastante concorrida reuniu autoridades civis e militares. Entre os presentes o prefeito de Parintins , Frank Bi Garcia, o presidente da Soamar/ Parintins Nelson Brelaz, membros da Sociedade, a Miss Brasil, Mayra Dias, vereadores, convidados e a imprensa.

O agente fluvial de Parintins José Carlos de Sá, abriu a cerimônia com a leitura da ordem do dia, do Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior e a mensagem do Presidente da República Jair Bolsonaro.

Procedeu-se a entrega de Medalhas a cinco militares que foram promovidos na Agência Parintins.

O comerciante Cornélio Mendes, do município de Barreirinha foi agraciado com Diploma e Medalha Amigo da Marinha fazendo parte do seleto grupo de Soamarinos de Parintins.

Para o presidente Nelson Brelaz, “ a

Soamar rejubila-se em receber mais um soamarino que apoiara a Marinha em suas ações” .

A cerimônia encerrou com a entrega de diplomas e carteiras aos concludentes do Curso de adaptação de aquaviarios, enfermeiros e cozinheiros que formou 27 profissionais.

O melhor aluno da turma Vladimil da Silva Ferreira foi premiado por mérito.

O prefeito Bi Garcia, falou da importância da Marinha para o Brasil e da Amazônia, parabenizando a todos que estão fazendo a segurança da navegação no Baixo Amazonas.

O agente comandante Sá, encerrou a cerimônia com sua mensagem de agradecimento, parabenizando os promovidos, o novo soamarino e aquaviarios.

“ O grande diferencial desses homens é a paixão pelo que fazem. Estou feliz e orgulhoso dessa equipe”, ressaltou o comandante.

Lembrou que há anos não acontecem acidentes na região graças a presença da Marinha. “ É fruto do nosso trabalho. E de todos que passaram por aqui nesses 38 anos”, destacou.

Para as novos aquaviarios o comandante disse que agora eles passam a ajudar na navegação com responsabilidade. “ O curso promove uma questão social com geração de emprego, porque e enfermeiro e cozinheiro existe uma demanda muito grande” .

Josene Araújo

Diretora de Comunicação Soamar/ Parintins

Fotos: Gilson Almeida