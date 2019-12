Agente Fluvial de Parintins agradece participação de todos os segmentos na Semana da Marinha

O encerramento culminou com a ação ambiental na Lagoa da Francesa.

Ao encerrar as atividades alusivas à Semana da Marinha em Parintins, o Agente Comandante José Carlos de Sá fez um agradecimento a todos que participaram e contribuíram direta ou indiretamente dos eventos. Eis a mensagem do Agente Naval abaixo.

Sobre nossa Ação Ambiental:

Encerrando as atividades da Semana da Marinha:

Prezados amigos, gostaria de externar minha alegria e gratidão e orgulho em ter participado com todos vocês de nossa belíssima ação ambiental. O dia de hoje será por mim lembrado por muitos anos, pois o que vi foram pessoas preocupadas e comprometidas com a preservação de nosso meio ambiente, que sonham e têm esperança em que a natureza seja valorizada e tenha seu lugar de destaque e importância que merece por toda a sociedade. Assim aceitaram o desafio de dar uma passo à frente e fazer a diferença, sem se importar no tamanho do problema e nem com O resultado que poderia ser considerado pequeno, ante os desafios, vi sim a alegria, a satisfação e descontração em um trabalho muito sério é nobre. Tudo isso me trouxe a mente um sentimento que me acompanha nessa minha missão aqui: GRATIDÃO.

Muito obrigado a todos vocês que participaram, mesmo aqueles que não puderam vir hoje, mas nos apoiaram e nos deram força nessa nossa maravilhosa atividade ambiental e de conscientização.

Agradeço o apoio dos Grupos Rally Ambiental, Movimento Todos pela Francesa, Natureza Viva, PROJETO REDESAM, 3°Cia Independente de BOMBEIRO MILITAR, BOMBEIRO MIRIM (PROEBOM), 11º Btl da Polícia Militar do Amazonas, PELOTÃO MIRIM, PROERD, 17AM Grupo de Escoteiros do Mar Euler Santana, ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, UFAM E UEA, IFAM – CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE, UBS da União, SAAE entre outros.

Agradeço ao Exmo Prefeito, Sr. Frank Bi Garcia que colocou todo o seu Secretariado a nossa disposição, além do Trio Elétrico, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE- SEDEMA, SECRETARIA DE OBRAS – SEMOSP, SECRETARIA DE SAÚDE – SEMSA.

A toda a imprensa de Parintins, como O JORNAL DA ILHA, SISTEMA ALVORADA DE COMUNICAÇÕES,

RÁDIO CLUBE DE PARINTINS, RÁDIO TIRADENTES, PROGRAMA OLHO VIVO, PROGRAMA AGORA PARINTINS a todos os Comerciantes que gentilmente nos cederam material como Luvas e Sacos de Lixo, agradeço também à população que vendo nosso esforço também se engajou, agradeço enfim a todos aqueles que tornaram possível nossa Ação Ambiental. Muito Obrigado!!!

Faço aqui um agradecimento especial a minha aguerrida Tripulação, que mesmo com todas as atribuições que nos são impostas, se mostram sempre prontos e determinados, denotando profissionalismo e dedicação ao trabalho. Meu muito Obrigado. BRAVO ZULU!!!!

Assina CT José Carlos de Sá, Agente Fluvial de Parintins.

