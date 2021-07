Agentes da EMTT de Parintins recebem certificação do Detran-AM

Os 32 profissionais da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT) receberam da diretora administrativo-financeiro do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Ely Rodrigues, o certificado de conclusão do curso de atualização para agente da autoridade de trânsito. As aulas aconteceram de 06 a 10 de julho e a entrega dos certificados ocorreu na terça-feira (13), na sede da EMTT.

O diretor-presidente da EMTT, Diego Mascarenhas, destaca que a qualificação dos agentes de trânsito é de fundamental importância para a atuação dos mesmos na cidade de Parintins para assegurar a segurança de condutores de veículos e de pedestres. “A nossa ideia é estreitar cada vez mais nossos laços com o Detran-AM, por meio da Prefeitura Municipal e da EMTT, para que possamos durante esse mutirão, que está sendo realizado na cidade, resolver todos os problemas possíveis que demorariam cerca de 20, 30 e até 60 dias. Vamos fazer nesse mutirão o possível para que os usuários já saiam com seus documentos na mão e consigam resolver seus problemas nesse mutirão que está sendo realizado pelo Detran-AM”, disse Diego Mascarenhas.

Para ampliar as ações de trânsito no município, o Detran-AM assinou no dia 26 de junho um convênio com a Prefeitura de Parintins. A assinatura do convênio ocorreu na Escola Estadual Tomaszinho Meirelles, feita pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, prefeito Bi Garcia, diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, e pelo diretor-presidente da EMTT, Diego Mascarenhas.

O termo de cooperação permite à EMTT utilizar o sistema integrado do Detran-AM para aplicação de multas, auto de infrações em motoristas que estejam descumprindo as regulamentações de trânsito. A arrecadação dessas ações poderá ser investida em melhorias nas sinalizações de trânsito no município.

Assessoria

Foto: Márcio Azevedo / Detran-AM.