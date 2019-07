“Agora precisamos avançar mais e é para isso que estou aqui”, diz Jender Lobato, candidato a presidente do Caprichoso

Jender no programa Agora é Show. Foto: Gilson Almeida.

A temporada do Festival Folclórico de Parintins encerrou. Desde então já se começa voltar a atenção para a eleição à presidência do Boi-Bumbá Caprichoso. O vice e agora candidato a presidente do boi, Jender Lobato, lançou sua campanha oficialmente na manhã deste sábado (6) no programa Agora é Show, da Rádio Clube de Parintins 100,7, apresentado pelo jornalista Tadeu de Souza, com participação do jornalista Gilson Almeida e o do radialista Aderaldo Reis, onde disse em entrevista que é possível dar continuidade ao ritmo de administrar a Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso do até então presidente Babá Tupinambá.

“Agora é minha vez de ser presidente do Caprichoso. Eu me preparei muito para isso. Abri mão dessa candidatura há três pensando nessa união que trouxe muitos frutos ao Caprichoso, principalmente seu crescimento. Hoje ele é um boi bem diferente do que era lá atrás exatamente por isso tudo”, disse Jender.

Jender afirma que a atual gestão deixou o bumbá artisticamente bem e que ele trabalhará para organizar o touro negro administrativamente. “Artisticamente o Caprichoso está muito bem, está muito forte e a gente precisa organizar administrativamente o Caprichoso para que a gente consiga programar o boi para os próximos anos”, afirmou.

O candidato disse ainda que se for eleito tentará organizar a Associação Folclórica com uma administração moderna para dar muitos benefícios ao boi com diversas parcerias entre elas com o governo do Estado, com os deputados federais, com os senadores, com o governo Federal e com os com ministérios que estiverem dispostos a ajudar o Caprichoso. “Então o Caprichoso vai tentar alavancar ainda mais. Esses três anos foram muito importantes para que a gente pudesse dar um salto, para que a gente pudesse dar um crescimento artístico e isso aconteceu, agora precisamos avançar mais, agora precisamos avançar na parte administrativa e é para isso que estou aqui”, pontuou Jender.

Ele seguiu dizendo ainda que durante os três anos que conviveu com o Babá ele pode dar muitos méritos a ele, sendo um deles, o trabalho realizado pelo mesmo. “O Babá é trabalhador, ele é o camarada que viveu o boi durante esses três anos e é com essa a proposta que venho para moralizar muita coisa, organizar muita coisa, para fazer um planejamento de resgate. O Caprichoso está com problemas que são irreversíveis. São problemas que você com um pouco de planejamento, com um pouco de tino administrativo você vai conseguir resolvê-los, e vim com essa proposta de manter a parte artística funcionando como vem funcionando, mas promover uma grande revolução. Nós já promovemos uma revolução na parte artística, agora a gente precisa promover uma revolução na parte administrativa”, finalizou o candidato.

A chapa da candidatura e o vice de Jender Lobato ainda faltam ser definidos, no entanto se pressupõe até o momento que o vice-presidente de Jender será o Babá Tupinambá.

Gilson Almeida/blogtadeudesouza.com.br/