Agricultores e feirantes recebem capacitação da ADS e Sempa em boas práticas de manipulação de alimentos

A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) do Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Parintins e Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), promovem a primeira etapa de capacitação para boas práticas de manipulação de alimentos. As atividades que iniciaram nesta terça-feira (25), são destinadas as pessoas que desenvolvem atividades de comercialização de produtos para alimentação no município.

De acordo com o técnico da ADS, Franklin Ferreira, a capacitação trabalha a formação de feirantes, pescadores e autônomos que atuam no ramo de venda de produtos rurais e para quem deseja desenvolver regularmente as suas atividades nas feiras da cidade. Os participantes no final da capacitação recebem certificado.

Os agricultores da Feira do Empreendedor da Praça dos Bois receberam a capacitação nesta terça-feira. O coordenador das feiras, Gustão Leal, afirmou que o conteúdo repassado foi fundamental e vai contribuir para ampliar os conhecimentos dos profissionais que diariamente lidam com a produção de alimentos do setor primário, entregues para comercialização.

Ainda há vagas para a formação. Os interessados em participar devem se dirigir à sede da Colônia de Pescadores, na Baixa de São José, no horário de 08:00 às 12:00 horas até a sexta-feira, para conhecimento da documentação necessária para as inscrições.

Peta Cid/SEMPA/SECOM