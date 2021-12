Álbum “Terra: Nosso Corpo, nosso espírito volume 2” é sucesso e lidera ranking nas plataformas digitais

Manaus (AM) – O álbum “Terra: Nosso Corpo, nosso espirito volume 2”, lançado no dia 30 de outubro por meio de live realizada no curral Zeca Xibelão, exibida pela Tv Acrítica e pelo canal do boi Caprichoso no youtube, já está em todas as plataformas digitais e encantou a galera. O produto musical foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, através do prêmio Feliciano Lana.

O projeto foi idealizado pelo conselheiro de arte, Márcio Braz, e consistiu na tiragem de mil cópias, edição para colecionadores, do álbum volume 1 e na produção e gravação do álbum “Terra: nosso corpo, nosso espirito volume 2”, assim como a realização da live do lançamento do disco que ocorreu no fim do mês de outubro na ilha de Parintins. “Foi um projeto feito com muito carinho para os nossos torcedores. Foi pensado pelo boi Caprichoso e estamos muito felizes com o resultado positivo e a repercussão que está tendo”, destaca Márcio Braz.

Virou hit

A toada “Sentimento Porreta”, dos compositores Caetano Medeiros, Edmundo Oran e Sinny Lopes, é o hit do momento. A Canção azulada é número 1 na playlist “Viral Manaus BR”. A playlist é atualizada semanalmente pelo @spotifybrasil com as músicas mais populares e ouvidas pelos amazonenses. O Boi Caprichoso está na liderança desde o mês de agosto, quando a toada “Quem vai mandar é a multidão”, dos compositores Adriano Aguiar e Uendel Pinheiro, estava no topo da playlist.

Para o presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, o boi negro de Parintins entende que a tecnologia é uma aliada para elevar a identidade cultural da Amazônia pelo Brasil e as plataformas digitais tem sido primordial para esse engrandecimento. “O Boi Caprichoso está mais do que nunca próximo ao seu torcedor e as plataformas digitais de streaming mostram isso. Nossas toadas estão aprovadas, bem avaliadas e cantadas por todos”, afirmou.

O Top 5 de toadas do Boi Caprichoso:

1. Sentimento Porreta – (Caetano Medeiros, Sinny Lopes e Edmundo Oran).

2. Batuque, Raça e Cor – (Caetano Medeiros, Sinny Lopes e Rodrigo Bitar)

3. Dança do Norte ( Passinho) – (Adriano Aguiar, Arlindinho Cruz, Henrique Gomes)

4. Isso Aqui é Caprichoso – (Ronaldo Barbosa Júnior e Adriano Aguiar)

5. Segundos, Detalhes e Movimentos – (Caetano Medeiros, Sinny Lopes e Rodrigo Bitar)

