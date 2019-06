ALEAM FARÁ HOMENAGEM AO FESTIVAL DE PARINTINS NESTA TERÇA-FEIRA, 18.

O Festival Folclórico de Parintins, patrimônio cultural do Amazonas, receberá homenagem durante Sessão Especial na Assembleia Legislativa do Amazonas no dia 18, nesta terça-feira.

A solenidade acontecerá a partir das 10h no auditório Belarmino Lins, sede do Parlamento Estadual (avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3950, bairro Parque Dez). A iniciativa é de autoria do deputado Saullo Vianna (PPS), presidente da Comissão de Promoção Social e Cultural da Aleam.

Em sua 54ª edição, o Festival Folclórico de Parintins é destino certo de milhares de amazonenses e turistas de vários estados do Brasil, onde durante três dias, do último fim de semana de junho, prestigiam as apresentações dos bois Caprichoso e Garantido na arena do Bumbódromo.

O autor da propositura, deputado Saullo Vianna destacou a importância do festival para a cidade de Parintins, uma vez que já ultrapassou os limites da ilha e é conhecido internacionalmente.

“Cresci vivendo nos bastidores do festival e sei o quanto essa festa é importante para os parintinenses. Valorizar nossa cultura é respeitar as nossas raízes, é investir no que temos de melhor. Parintins respira essa festa que é a cara do nosso povo e já conquistou turistas até de fora do Brasil.”

Dentre os convidados, além dos dirigentes, itens, torcidas organizadas e grupos de dança dos dois bois, estão o governador Wilson Lima e a primeira-dama, Taiana Lima; o secretário de estado da Cultura, Marcos Apolo; a presidente da Amazonastur, Lene Medeiros e demais secretários e também autoridades de Parintins.

parintins24hs.com.br